24 серпня Київ охоронятимуть 4000 тис поліцейських

20:28 20 серпень Київ, Україна

КМДА звернулася до правоохоронців із запитом на проведення заходів з контролю за порядком під час святкування Дня Незалежності.



Також, надати охорону попросили громадські організації "Об'єднані війною. 90-й батальйон", "Авто Сила", "Ветеранський братство" і "Рух ветеранів України".



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України". 23 серпня, в День державного прапора, у всіх населених пунктах країни, закордонних дипломатичних установах і військових частинах повинні пройти церемонії урочистого підняття державного прапора.

У День незалежності, 24 серпня, в Києві і інших населених пунктах заплановано проведення урочистостей за участю чиновників, учасників ООС / АТО і громадськості.