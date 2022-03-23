23 червня поновлюється робота пунктів пропуску на кордоні з Польщею

12:06 22 червня Київ, Україна

З завтрашнього дня відновлюється робота пунктів пропуску «Зосін - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» і «Кросценко - Смільниця» на кордоні з Польщею.

Згадані пункти почнуть роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Польські колеги проінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції на польській стороні кордону автомобільних пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі просять врахувати надану інформацію при плануванні зарубіжних поїздок і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.



Зараз на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська».