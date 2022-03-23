23 червня поновлюється робота пунктів пропуску на кордоні з Польщею

З завтрашнього дня відновлюється робота пунктів пропуску «Зосін - Устилуг», «Долгобичув - Угринів» і «Кросценко - Смільниця» на кордоні з Польщею.
Згадані пункти почнуть роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
У пресслужбі просять врахувати надану інформацію при плануванні зарубіжних поїздок і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.
Зараз на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська».
Зараз на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська».
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