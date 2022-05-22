21-23 серпня стартує музичний фестиваль Lesia Grand Fest

18:19 17 серпня Київ, Україна

Всеукраїнський музфестиваль Lesia Grand Fest пройде вже втретє на батьківщині Лесі Українки в Новограді-Волинському і буде приурочений до 150-річчя української поетеси. Про це розповіла організаторка фестивалю, голова громадської організації «Фундація Широкопояс» Ольга Широкопояс.

«Фестиваль буде проходити 21-23 серпня на батьківщині Лесі Українки, в Новограді-Волинському. Він пройде втретє, і символічно, що в цьому році ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Lesia Grand Fest спрямований на те, щоб популяризувати батьківщину Лесі Українки, донести людям, що у нас в Україні є якісна музика, і відкрити нові групи», - зазначила Широкопояс.

На фестивалі виступлять "Ляпіс 98", Melovin, Хас, Letay, "Брати Станіслава", а також групи з Житомира - Zerno, "Ловець снів", "По цимбалах".



Заходи в рамках фестивалю почнуться о 16.00 і триватимуть до 2 години ночі. Кожен день після виступу хедлайнера музичну частину буде продовжувати діджей.



Lesia Grand Fest буде проходити на Солдатському пляжі на березі річки Случ. Там буде наметове містечко і фудкорт.