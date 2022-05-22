21-23 серпня стартує музичний фестиваль Lesia Grand Fest

Всеукраїнський музфестиваль Lesia Grand Fest пройде вже втретє на батьківщині Лесі Українки в Новограді-Волинському і буде приурочений до 150-річчя української поетеси.
Про це розповіла організаторка фестивалю, голова громадської організації «Фундація Широкопояс» Ольга Широкопояс.
На фестивалі виступлять "Ляпіс 98", Melovin, Хас, Letay, "Брати Станіслава", а також групи з Житомира - Zerno, "Ловець снів", "По цимбалах".
Заходи в рамках фестивалю почнуться о 16.00 і триватимуть до 2 години ночі. Кожен день після виступу хедлайнера музичну частину буде продовжувати діджей.
Lesia Grand Fest буде проходити на Солдатському пляжі на березі річки Случ. Там буде наметове містечко і фудкорт.
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