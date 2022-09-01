20 дронів-розвідників Fly Eye від «Армії дронів» передадуть українським захисникам

14:30 03 серпня Київ, Україна





Їх уже передали на передову. В Україну доставили перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye від «Армії дронів» , повідомили в Мінцифри.Їх уже передали на передову.

«Серед них – одні з найкращих дронів – FLyEye. Їхня дальність польоту 160 км, радіус 50 км, максимальна повітряна швидкість 120 км/год. Це дозволить розвідникам проникати в тил ворога та отримувати важливу інформацію», – розповів Михайло Федоров.

Також ЗСУ посилять дрони DJI Matrice 300. Безпілотники мають потужні камери та тепловізори. День і ніч українські солдати добре бачитимуть ворожу техніку і робитимуть усе, щоб її ставало менше, додав Федоров.



Загалом на Армію дронів зібрали понад 755 млн гривень через платформу UNITED24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.



До кінця серпня планують закрити перше завдання – закупити 200 дронів-розвідників.