1 липня гривня почала дешевшати - 27,23 за долар

Після різкого зростання напередодні, гривня подешевшала. Щодо долара вона знизила курс на 5 копійок, щодо євро - на 4.
Про це свідчать дані на сайті НБУ в середу, 30 червня.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2722,75 гривні (+0,0512 грн);
- 100 євро - 3234,63 гривні (+0,4445 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 10 копійок - до 27,30 гривні за долар. Курс в покупці підскочив також на 10 копійок - до 27,28 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 6 копійок - до 32,41 гривні за євро.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2722,75 гривні (+0,0512 грн);
- 100 євро - 3234,63 гривні (+0,4445 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу піднявся на 10 копійок - до 27,30 гривні за долар. Курс в покупці підскочив також на 10 копійок - до 27,28 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 6 копійок - до 32,41 гривні за євро.
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