100-річна бабуся одужала від COVID-19

З міської лікарні в Чернівцях виписана 100-річна паціентка, яку успішно вилікували від коронавірусної інфекції COVID -19.
У жінки була пневмонія, вона довгий час перебувала на дотації кисню, повідомила старша лікарка медустанови Олена Крапівіна.
Медики відзначають, що в родині їхньої пацієнтки Марії Тихонівни на початку весни на COVID захворіли члени сім'ї. Два тижні тому 100-річну жінку госпіталізували в міську лікарню №1.
Медики відзначають, що в родині їхньої пацієнтки Марії Тихонівни на початку весни на COVID захворіли члени сім'ї. Два тижні тому 100-річну жінку госпіталізували в міську лікарню №1.
У жінки були супутні хвороби, проте в такому віці, за словами медиків, це не дивно.
УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала в цій лікарні медсестрою. Вона розповідала медикам, що цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше в житті.
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