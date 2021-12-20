100-річна бабуся одужала від COVID-19

12:57 30 березень Київ, Україна

З міської лікарні в Чернівцях виписана 100-річна паціентка, яку успішно вилікували від коронавірусної інфекції COVID -19.

У жінки була пневмонія, вона довгий час перебувала на дотації кисню, повідомила старша лікарка медустанови Олена Крапівіна.



Медики відзначають, що в родині їхньої пацієнтки Марії Тихонівни на початку весни на COVID захворіли члени сім'ї. Два тижні тому 100-річну жінку госпіталізували в міську лікарню №1.

"Вона поступила в стані середньої тяжкості, з 30% ураженням легень. Потім стало гірше. Кілька днів перебувала на кисневій дотації. А далі стан покращився, і досить швидко її організм впорався з хворобою", - розповіла Крапівіна.

У жінки були супутні хвороби, проте в такому віці, за словами медиків, це не дивно.

"Ми самі всім колективом організували свято і квіти для Марії Тихонівни. Така подія рідкісна. Ми дуже за неї раді, і вона сама дуже радісно сприйняла день виписки", - додала лікарка.

УЗД легенів показало позитивну динаміку на одужання. Зараз у жінки ПЛР-тест негативний. Відомо, що пацієнтка колись сама працювала в цій лікарні медсестрою. Вона розповідала медикам, що цей візит на лікарняне ліжко у неї вперше в житті.