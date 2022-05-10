100 рятувальників ДСНС вилетіли в Грецію гасити пожежі

18:01 06 серпня Київ, Україна

Відповідно до розпорядження Володимира Зеленського, сьогодні в Грецію для гасіння лісових пожеж відправився зведений загін рятувальників ДСНС в кількості 100 осіб.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



«На виконання завдання глави держави Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС з необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту Київ. Звертаючись до особового складу, голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що зараз від масштабних пожеж страждає багато країн Європи», - повідомили в ДСНС.



У Греції направили рятувальників з дев'яти областей України і Києва.



6 серпня президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити українських пожежників з необхідним обладнанням для допомоги в ліквідації масштабних пожеж в Греції.



Спека в Греції набирає обертів - у низці регіонів температура досягла показника в 45 градусів. На тлі екстремальної спеки в Греції продовжують боротися з лісовими пожежами.



Згідно з останніми даними, госпіталізовано вже 16 осіб.