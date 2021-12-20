$ 100 млн складає стан брата київського мера

13:30 17 липень Київ, Україна

Згідно з даними відомого журналу Forbes, в його німецької версії, багаторазовий чемпіон світу з боксу Віталій Кличко володіє стомільйонний станом.

Німецька версія журналу Forbes порахувала грошове стан легендарного українського боксера Володимира Кличка.

За інформацією журналу, стан колишнього чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO і The Ring оцінюється в $ 100 млн.

Переможець Олімпійських ігор в Атланті 1996 року володіє хостелом в Києві, а також готельним бізнесом в столиці України. Крім того, Кличко-молодший займається продажем спеціальних наборів їжі для правильного харчування в Німеччині. Однак найбільший дохід його бізнесу приносить консультування великих підприємств, таких як найбільша в Європі телекомунікаційна компанія Deutsche Telekom і автомобільний гігант Porsche. А також Володимир активно займається інвестиціями.

Видання зазначає, що на момент зупинки професійної кар'єри боксера стан "Доктора Сталевого Молота" оцінювалося в $ 21,5 млн.