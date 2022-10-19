108 українок, звільнених із полону, отримають фіндопомогу від уряду та благодійного фонду

108 українських жінок, яких нещодавно вдалося звільнити з російського полону, отримають фінансову допомогу від уряду та Фонду імені Климентія Шептицького.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Як зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук, звільнити полонених вдалося завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського, Офісу Президента та спецслужбам.
Верещук додала, що зараз усі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків.
Фонд Климентія Шептицького було створено з ініціативи віцепрем'єрки Ірини Верещук та польського уряду. Метою його роботи є підтримка звільнених із полону українських жінок та дітей, яких війна зробила сиротами.
Нагадаємо, 17 жовтня Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими, при цьому Україна змогла повернути 108 жінок, яких утримують росіяни.
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