108 українок, звільнених із полону, отримають фіндопомогу від уряду та благодійного фонду

17:48 19 жовтня Київ, Україна

108 українських жінок, яких нещодавно вдалося звільнити з російського полону, отримають фінансову допомогу від уряду та Фонду імені Климентія Шептицького.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Звільненим українкам нададуть по 100 тисяч гривень від українського уряду та по 80 тисяч гривень від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького", - йдеться у повідомленні.

Як зазначила віцепрем'єрка Ірина Верещук, звільнити полонених вдалося завдяки зусиллям президента Володимира Зеленського, Офісу Президента та спецслужбам.

"Це велика реальна перемога - повернення додому 108 українок. Кілька місяців тому кремль взагалі заперечував, що у них у полоні утримуються наші жінки. Доступ до них не мав навіть Міжнародний комітет Червоного Хреста. Зроблено складну роботу. Дякую за неї президенту України, Андрію Єрмаку, ГУР МОУ, СБУ, всім, хто причетний!", - наголосила вона.

Верещук додала, що зараз усі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків.



Фонд Климентія Шептицького було створено з ініціативи віцепрем'єрки Ірини Верещук та польського уряду. Метою його роботи є підтримка звільнених із полону українських жінок та дітей, яких війна зробила сиротами.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими, при цьому Україна змогла повернути 108 жінок, яких утримують росіяни.