19 червня в Києві відкрили меморіал померлим від COVID-19 медикам

Сьогодні в Києві відкрили пам'ятник померлим від COVID-19 медикам. Меморіал розташували біля Київської міської клінічної лікарні №4. Його мета - нагадувати про медичних працівників, чий борг був виконувати свої професійні обов'язки попри світову пандемію.

Пам'ятник виконаний у формі долонь з запаленою свічкою між ними, конструкція стоїть на п'єдесталі заввишки в зріст людини.

"Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям в боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні", - викарбувано напис на п'єдесталі.

Присутні вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання та поклали квіти біля пам'ятного знака.

У церемонії відкриття взяли участь медпрацівники, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький, народні депутати.