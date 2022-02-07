18 травня - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

08:32 18 травень Київ, Україна

18 травня в Україні офіційно оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і Днем боротьби за права кримських татар.

Саме 18 травня 1944 року радянське керівництво почало депортацію кримськотатарського населення Криму. Кримськотатарське населення звинувачувалося у масовому зрадництві та колабораціонізмі, які стали обґрунтуванням депортації. При цьому ніяких доказів "масового дезертирства" кримських татар не існує, а більшість колабораціоністів загинули в боях або були засуджені в індивідуальному порядку.



Примусове виселення кримських татар розпочалося о 3 годині ранку 18 травня і завершилося 20 травня. Депортованим давалося на збори від декількох хвилин до пів години. З собою їм вдавалося зібрати в середньому 20-30 кг речей і продуктів, велика ж частина майна залишалася і була конфіскована державою.



Операцію здійснювали 32 тисячі співробітників НКВС. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя і Сімферополя, а звідти ешелонами відправляли на схід.



Тільки за ці два травневі дні, за даними радянської влади, з Криму були виселені понад 183 тисячі кримських татар. Офіційна статистика викликає сумніви, однак і вона дає уявлення про кількість вигнаного населення.



Депортація мала катастрофічні наслідки для корінного населення півострова, оскільки привела до тисяч смертей кримських татар від голоду і хвороб.



Зараз Росія, окупувавши Крим у 2014 році, продовжує порушувати права кримських татар на півострові.