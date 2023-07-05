18,5% людей, проти яких запровадила санкції РНБО, є громадянами України

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) запровадила санкційні обмеження щодо майже 9 тисяч осіб та понад 5,6 тисячі компаній, причетних до росії. При цьому 18,5% підсанкційних осіб є громадянами України.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.
Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.
Як зазначають аналітики, більшість фізичних осіб (5364), які зараз враховуються в цих списках, мають громадянство росії. Друге місце у цьому рейтингу посідають українці — у списку санкцій опинилися 1614 громадян України. На третьому місці зі значним відривом громадяни білорусі - 73 особи.
Серед юридичних осіб, які опинилися під санкціями РНБО, 4650 російських компаній. У санкційному переліку також опинилися 507 представників українського бізнесу та 178 компаній, зареєстрованих на Кіпрі.
При цьому союзники України також використовують санкції проти людей та бізнесу, пов'язаних із росією. Загалом у світових списках санкцій аналітики нарахували 6477 компаній і 9440 осіб.
За даними аналітиків, загалом серед людей, щодо яких запровадила санкції РНБО, 62,5% громадян росії, 18,5% українців, 1% білорусів та 0,2% громадян Ірану. Громадянство інших країн має 17,8% підсанкційних людей.
При цьому 80,8% підсанкційних компаній зареєстровано у росії, 8,8% – в Україні, 3,1% – на Кіпрі, 2,2% – у білорусі. На решту держав припадає 5,1% компаній.
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