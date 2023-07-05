18,5% людей, проти яких запровадила санкції РНБО, є громадянами України

17:05 05 липня Київ, Україна

Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) запровадила санкційні обмеження щодо майже 9 тисяч осіб та понад 5,6 тисячі компаній, причетних до росії. При цьому 18,5% підсанкційних осіб є громадянами України.



Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

"Станом на червень 2023 року до санкційних переліків Ради національної безпеки і оборони України було включено 8919 фізичних осіб та 5755 компаній. При цьому значна частина підсанкційних громадян та підприємств додалася вже поточного року - 2495 та 2991 відповідно", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають аналітики, більшість фізичних осіб (5364), які зараз враховуються в цих списках, мають громадянство росії. Друге місце у цьому рейтингу посідають українці — у списку санкцій опинилися 1614 громадян України. На третьому місці зі значним відривом громадяни білорусі - 73 особи.



Серед юридичних осіб, які опинилися під санкціями РНБО, 4650 російських компаній. У санкційному переліку також опинилися 507 представників українського бізнесу та 178 компаній, зареєстрованих на Кіпрі.



При цьому союзники України також використовують санкції проти людей та бізнесу, пов'язаних із росією. Загалом у світових списках санкцій аналітики нарахували 6477 компаній і 9440 осіб.



За даними аналітиків, загалом серед людей, щодо яких запровадила санкції РНБО, 62,5% громадян росії, 18,5% українців, 1% білорусів та 0,2% громадян Ірану. Громадянство інших країн має 17,8% підсанкційних людей.



При цьому 80,8% підсанкційних компаній зареєстровано у росії, 8,8% – в Україні, 3,1% – на Кіпрі, 2,2% – у білорусі. На решту держав припадає 5,1% компаній.