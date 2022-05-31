15:39 31 травня Київ, Україна

17 українських стартапів отримають $100 тисяч підтримки від Google



Вони отримають до $100 тисяч у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, підтримку продукту та кредити в Google Cloud.



Список стартапів:

Almexoft: Low-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.

CareTech Human: Повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок стану здоров'я та раннього виявлення захворювань.

Discoperi: Система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.

Dots Platform: Хмарна платформа для доставки їжі "все-в-одному".

Elai.io: Платформа перетворення тексту на відео, що дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент з віртуальними доповідачами.

Effy.ai: Програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє лідерам створювати високопродуктивні команди.

Handy.ai: Внутрішня комунікаційна платформа, яка пропонує співробітникам персонального віртуального помічника.

Lab24: Маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що включає клієнтів до доступних послуг.

Mindly: Платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.

PRAVOSUD: Платформа для аналізу судових суперечок, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.

pleso therapy: Платформа психічної допомоги, що ефективно поєднує пацієнтів із психологами.

Private Tech Network: Платформа "венчурний капітал як послуга", керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.

Releaf Paper: Перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.

Respeecher: Високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.

Skyworker: Додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів у сфері технологій.

VanOnGo: Платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.

ZooZy: Універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, який упорядковує всі потреби вашого вихованця – їжу, поради з дресирування, охорону здоров'я та інші необхідні речі – на єдиній платформі.



Стартапи відбираються на основі критеріїв фонду та оцінки співбесіди.