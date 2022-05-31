17 українських стартапів отримають $100 тисяч підтримки від Google.

Вони отримають до $100 тисяч у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, підтримку продукту та кредити в Google Cloud.
Список стартапів:
Almexoft: Low-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.
CareTech Human: Повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок стану здоров'я та раннього виявлення захворювань.
Discoperi: Система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.
Dots Platform: Хмарна платформа для доставки їжі "все-в-одному".
Elai.io: Платформа перетворення тексту на відео, що дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент з віртуальними доповідачами.
Effy.ai: Програмне забезпечення для управління персоналом, яке дозволяє лідерам створювати високопродуктивні команди.
Handy.ai: Внутрішня комунікаційна платформа, яка пропонує співробітникам персонального віртуального помічника.
Lab24: Маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що включає клієнтів до доступних послуг.
Mindly: Платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.
PRAVOSUD: Платформа для аналізу судових суперечок, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.
pleso therapy: Платформа психічної допомоги, що ефективно поєднує пацієнтів із психологами.
Private Tech Network: Платформа "венчурний капітал як послуга", керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.
Releaf Paper: Перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.
Respeecher: Високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.
Skyworker: Додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів у сфері технологій.
VanOnGo: Платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.
ZooZy: Універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, який упорядковує всі потреби вашого вихованця – їжу, поради з дресирування, охорону здоров'я та інші необхідні речі – на єдиній платформі.
Стартапи відбираються на основі критеріїв фонду та оцінки співбесіди.
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