15:00 19 вересня Київ, Україна

17% українців, які залишили свій будинок через війну, вже повернулися з-за кордону, свідчать результати дев'ятої хвилі опитування Gradus Research (з 9 по 11 вересня).





За першої ж нагоди хочуть повернутися 62% українців. Це на 7% більше, ніж у попередній хвилі дослідження (25-28 серпня).

Крім того, різко знизився відсоток тих, хто хоче залишитись за кордоном. Наприкінці серпня таких було 27%, а зараз – лише 10%.



Більше українців стало почуватися в безпеці постійно або більшу частину часу (32% на противагу 27%). На міграційні процеси впливають раціональні фактори, наприклад, наявність оплачуваної роботи, але також і емоційні – успішний контрнаступ, ЗСУ, вважають дослідники.

60% опитаних вірять у те, що Україна зможе побудувати сильну економіку та стане членом Євросоюзу. 57% упевнені, що держава все відбудує після війни чи компенсує витрати на відновлення.

Високою залишається довіра до державних та громадських інститутів. У топі, як і раніше, ЗСУ (62%), президент (44%) та волонтерські організації (28%). У той самий час, порівняно з кінцем серпня зросла довіра до міжнародних організацій (на 4%) та ЗМІ (на 2%).

Дії влади оцінюють як ефективні або швидше ефективні 65% опитаних (у попередній хвилі таких було 61%).