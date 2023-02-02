17-річний український біженець рекордно швидко зміг вивчити норвезьку мову

12:36 02 лютого Київ, Україна

17-річний Михайло Лакатош, біженець із України, рекордно швидко вивчив норвезьку мову. Через пів року він пройшов тест, на підготовку до якого люди зазвичай витрачають два роки.



Про це повідомляє Nrk.



До Норвегії хлопець приїхав у травні минулого року. Він почав навчатися у місцевій школі, де спілкувався англійською.



Але вже після літніх канікул почав говорити по-норвезьки, а незабаром склав іспит, що містить аудіювання, читання, усне висловлювання, спілкування та письмове провадження.



Педагоги кажуть, такого рівня знань ще не бачили.