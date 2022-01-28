16-річний український автогонщик може потрапити до Книги рекордів Гіннесса

13:09 28 січень Київ, Україна

29 січня 2022 року в Києві під час урочистої церемонії нагородження спортсменів за підсумками спортивного сезону-2021 Національний реєстр Рекордів оголосить Олександра Нерету рекордсменом України в номінації «Молодший чемпіон України з Бахи в класі UTV-Turbo Amator».



16-річний киянин Олександр Нерета у 2021 році став чемпіоном України, посівши перше місце у класі UTV-Turbo Amator на третьому етапі Чемпіонату України з Бахи Baja Lyman та третє місце на Чемпіонаті України з кантрі кросу. Такий результат не лише здібностей майбутнього професійного пілота, а й системних тренувань та цілеспрямованості хлопця: понад 3 роки він щотижня тренується на спеціально підготовлених трасах.



Цього літа юний гонщик представлятиме Україну на Чемпіонаті Європи з ралі-рейдів у Херсонській області в Олешківській пустелі та у місті Константа в Румунії. Він також планує взяти участь у найскладніших перегонах Ралі Дакар, які проходять у Саудівській Аравії.



«У Книзі рекордів Гіннесса такий рекорд нікому не належить. Ми вестимемо переговори з Книгою рекордів Гіннесса про визнання рекорду юного українського гонщика Олександра Нерети світовим досягненням», – керівник Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.