16 липня - День прийняття Декларації про суверенітет України

18:29 16 липня Київ, Україна

Сьогодні в Україні відзначають 31-у річницю документа, який об'єднав український народ - Декларації про державний суверенітет України.

16 липня 1990-го почалося утвердження України як самостійної держави. У цей день було прийнято Декларацію про державний суверенітет.

Президент України Володимир Зеленський в річницю Декларації підкреслив, що документ об'єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу і цю справу треба гідно продовжувати, розвиваючи незалежну європейську Україну.