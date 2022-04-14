16 липня - День прийняття Декларації про суверенітет України
18:29 16 липня Київ, Україна
Сьогодні в Україні відзначають 31-у річницю документа, який об'єднав український народ - Декларації про державний суверенітет України.
16 липня 1990-го почалося утвердження України як самостійної держави. У цей день було прийнято Декларацію про державний суверенітет.
Президент України Володимир Зеленський в річницю Декларації підкреслив, що документ об'єднав український народ у прагненні самостійно будувати свою державу і цю справу треба гідно продовжувати, розвиваючи незалежну європейську Україну.
"Декларація про державний суверенітет України стала першим юридично вагомим кроком до прийняття доленосного Акта проголошення незалежності України.
Декларацію підтримала абсолютна більшість в Верховній Раді. Депутати, що представляють різні регіони, політсили і часто ті, хто мали різні погляди, 16 липня 1990 проголосили державний суверенітет України "як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, а також незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах".
Цей документ об'єднав весь український народ у прагненні вирватися з радянського режиму і самостійно будувати свою державу. Ми повинні гідно продовжувати цю справу, розвиваючи незалежну європейську Україну.
Будемо сильними та єдиними!
З 31-ю річницею Декларації про державний суверенітет України!
Слава Україні!", - звернувся до українців президент Зеленський.
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