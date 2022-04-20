16-22 листопада в пожежі загинули 59 людей

11:00 23 листопада Київ, Україна

З приходом осінніх холодів збільшується і кількість нещасних випадків, пов'язаних з несправною опалювальною технікою. Також причиною пожеж часто стають експерименти людей з вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, в результаті якої загинули 4 людини. Зареєстровано 1 тис. 738 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 45 осіб.



Ліквідовано 1 тис. 160 пожеж (за попередній тиждень - 984), врятовано під час пожеж 42 людини і не допущено знищення вогнем 578 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 59 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 130 тис. грн.



З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 304 виїзди (за попередній тиждень - 266), в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 320 вибухонебезпечних предметів (1 тис. 427).



