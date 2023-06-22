15 липня у Вінниці та області оголошено жалобу за загиблими від російського теракту

09:06 15 липня Київ, Україна

Внаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 особи, у тому числі троє дітей, серед яких 4-річна "сонячна" Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих. У лікарнях – 73 постраждалих. 18 - у розшуку зниклих безвісти.



У Нацполіції додали, що для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, слідчі просять прямих родичів зниклих безвісти вийти на зв'язок.



Мер Вінниці Сергій Моргунов підтвердив, що обидва ракетні удари припали на об'єкти соціальної інфраструктури.



«Одна ракета влучила в автомобільну стоянку біля будинку побуту, де багато офісних приміщень, приватна клініка та багато ремонтних майстерень. Інша ракета влучила у соціальний об'єкт, де організуються концерти. Поруч є велика швейна фабрика «Володарка», РАЦС, пологовий будинок, педагогічний університет та його гуртожитки, багатоповерхові та приватні будинки. Загалом постраждали понад 50 житлових будинків», - розповів мер.