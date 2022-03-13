14 березня стартує всеукраїнська акція "Закрийте небо, будьте людьми!"

11:48 13 березня Київ, Україна

14 березня о 13.00 по всіх містах України стартує загальноукраїнська акція «Закрийте небо, будьте людьми!».

Закликаємо жінок з дітьми по всій Україні вийти на центральні площі своїх населених пунктів, щоб випустити надувні блакитні/жовті кульки (або стрічки).