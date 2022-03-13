14 березня стартує всеукраїнська акція "Закрийте небо, будьте людьми!"

14 березня о 13.00 по всіх містах України стартує загальноукраїнська акція «Закрийте небо, будьте людьми!».
Закликаємо жінок з дітьми по всій Україні вийти на центральні площі своїх населених пунктів, щоб випустити надувні блакитні/жовті кульки (або стрічки).
Щодня о 13.00 год. На закриття неба над Україною.
Наше гасло «Закрийте небо, будьте людьми!». Так ми звернемося до наших партнерів НАТО, щоб закрити повітряний простір над Україною.
Ми разом маємо зупинити нальоти російської авіації та обстріл мирних людей російськими ракетами.
Ми маємо право на життя.
Записуйте відео, робіть фотографії вашої акції та викладайте у соціальні мережі. Нас мусять почути!
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