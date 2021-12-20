14 грудня в Україні відзначають День ліквідатора

10:47 14 грудень Київ, Україна

В Україні 14 грудня є Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (неофіційна назва дати – День ліквідатора).



Цю пам'ятну дату було затверджено указом президента 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня офіційно повідомили про завершення будівництва саркофагу над зруйнованим внаслідок вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС.



Зазначимо, що сьогодні у Києві відбудеться низка заходів. Вранці, зокрема, відбулася церемонія покладання квітів до Меморіального кургану «Героїв Чорнобиля» та пам'ятного знаку «Воїнам Чорнобиля» на території Меморіального комплексу жертв Чорнобильської катастрофи.



Нагадаємо, 26 квітня 1986 р. сталася найстрашніша за всю історію людства катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія є болючою історією для всього світу і залишається тяжкою спадщиною майбутнім поколінням.

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, прямого радіаційного ураження зазнала дванадцята частина території України, де постраждали 3,2 млн осіб, серед яких понад 1 млн дітей.