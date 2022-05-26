13 тижнів війни у ​​цифрах Нацполіції України

18:51 26 травня Київ, Україна

Зусилля підрозділів поліції спрямовані на забезпечення правопорядку у населених пунктах. Тому щодня в країні служать близько 4700 нарядів.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Працівники Національної поліції України продовжують виконувати свої функції безпосередньо на лінії зіткнення: допомагають людям евакуюватися, рятують з-під обстрілів та доставляють місцевим жителям гуманітарну допомогу", - повідомив Клименко.

За час повномасштабного вторгнення російських окупантів на Українську землю підрозділи поліції:



🔹 Отримали та обробили понад 2 млн 100 тисяч повідомлень від громадян.

🔹 Почали майже 14 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних військовослужбовцями Росії та їх посібниками.

🔹 Зареєстрували понад 53 тисячі кримінальних правопорушень.

🔹 Розпочато понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 людей вже отримали повідомлення про підозру.

🔹 Затримали 779 людей за підозрою у диверсійній діяльності.

🔹 Зафіксували майже 11 тисяч майнових злочинів, з яких понад 10 тисяч – крадіжки. Понад 2300 підозрюваних встановлено.

🔹 Зареєстрували понад 11 тисяч автопригод, в яких загинуло 444 особи. Кількість ДТП зменшилась у 3,5 рази.

🔹 Заблокували понад 2800 ворожих інформканалів із загальною аудиторією понад 23 млн користувачів.