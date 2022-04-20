12-річна дівчинка отримала медаль за порятунок чотирьох дітей. ВІДЕО

Дівчинка із закарпатського села Стебне отримала медаль "За мужність" за порятунок чотирьох дітей від повені.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
Зеленський підписав відповідний указ 21 липня. У документі сказано, що дівчинку нагороджують за мужні і самовіддані дії під час порятунку дітей.
"Я трохи злякалася, але сестра і брат Юрчик злякалися більше. Вони плакали і хотіли, щоб мама швидше прийшла, а я їх заспокоювала", - розповідає 12-річна Тетяна.
Дівчинка каже, що не вагалася ні хвилини, тому що зрозуміла, що відповідальність за всіх дітей лягла на неї.
"Вода піднялася, коли ми всі були в будинку і ми дивилися, як вона піднімалася і все заливала", - розповідає школярка.
У той час, як бушувала негода, батьки Тетяни і молодшого сина Юрія працювали в полі в сусідньому селі і навіть не здогадувалися, що їхнє село накрив паводок. Як почалася гроза, вони повернулися додому і не могли повірити в те, що бачать - вода зносила все на своєму шляху.
Зеленський підписав відповідний указ 21 липня. У документі сказано, що дівчинку нагороджують за мужні і самовіддані дії під час порятунку дітей.
"Я трохи злякалася, але сестра і брат Юрчик злякалися більше. Вони плакали і хотіли, щоб мама швидше прийшла, а я їх заспокоювала", - розповідає 12-річна Тетяна.
Дівчинка каже, що не вагалася ні хвилини, тому що зрозуміла, що відповідальність за всіх дітей лягла на неї.
"Вода піднялася, коли ми всі були в будинку і ми дивилися, як вона піднімалася і все заливала", - розповідає школярка.
У той час, як бушувала негода, батьки Тетяни і молодшого сина Юрія працювали в полі в сусідньому селі і навіть не здогадувалися, що їхнє село накрив паводок. Як почалася гроза, вони повернулися додому і не могли повірити в те, що бачать - вода зносила все на своєму шляху.
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