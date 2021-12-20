12 затриманих українців повернуться з Афін вже сьогодні

Сьогодні, двома рейсами з Афін прилетять затримані в грецькому аеропорту українці. З 16 осіб поки повернуться тільки 12, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

На онлайн-брифінгу він повідомив, що 12 громадян України, яких не впустили в Грецію в суботу, повернуться в Україну у вівторок двома рейсами авіакомпанії Ryanair.

"Для 12 громадян України, які застрягли в Афінах, на даний момент заброньовані квитки на два авіарейсу компанії Ryanair, які відбудуться сьогодні. Перший виліт заплановано на 17:10 і другий на 21:55 7 липня. Цими двома рейсами повинні повернутися в Україну 12 наших громадян, які застрягли і знаходилися в зоні змісту в аеропорту ", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що ще за чотирма українцям, які перебувають в Греції, питання вирішується, а 12 громадян повернуться на Батьківщину за рахунок авіакомпанії.

"Одній людині вдалося нашим консулам попрацювати з прикордонниками, щоб йому дозволили перетнути кордон, тому що він прямує транзитом в іншу країну ЄС. По інших - вирішується ... Вийшло домовитися, що ці 12 громадян будуть повернуті в Україну за рахунок авіакомпанії ", - підкреслив міністр.

Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, в тому числі двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на даний момент не дозволено.