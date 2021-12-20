12 затриманих українців повернуться з Афін вже сьогодні

Сьогодні, двома рейсами з Афін прилетять затримані в грецькому аеропорту українці. З 16 осіб поки повернуться тільки 12, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
На онлайн-брифінгу він повідомив, що 12 громадян України, яких не впустили в Грецію в суботу, повернуться в Україну у вівторок двома рейсами авіакомпанії Ryanair.
Кулеба зазначив, що ще за чотирма українцям, які перебувають в Греції, питання вирішується, а 12 громадян повернуться на Батьківщину за рахунок авіакомпанії.
Раніше в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, в тому числі двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air, через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн. Українці прибули до Греції з туристичною метою, що на даний момент не дозволено.
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