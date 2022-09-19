12% українців критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих територіях – опитування

15:42 19 вересня Київ, Україна

Понад 70% українців вважають, що мешканці окупованих територій України є жертвами обставин та хочуть повернення контролю України.

Водночас 12% опитаних критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, і вважають їх колаборантами чи байдужими до України.



Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 7 по 13 вересня..



Як зазначають соціологи, лише 12% респондентів критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, і вважають їх колаборантами чи байдужими до України.. Переважна більшість (72%) вважають їх жертвами обставин та

наголошують, що вони хочуть повернення контролю України над окупованими територіями.

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела переговори з Росією. У той же час 73%

українців вважають, що Захід продовжує надавати підтримку Україні та очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Крім того, 31% респондентів навіть ціною можливих конфліктів та загрози єдності готові підтримати ініціативи щодо притягнення до відповідальності тих, хто причетний до можливих прорахунків у підготовці до війни. Втім, більшість (58%) таки вважають, що ці питання

слід перенести на період після війни, щоб не стимулювати конфлікти всередині країни.