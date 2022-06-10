11 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

16:58 10 червня Київ, Україна

Оприлюднено рейтинг найкращих університетів світу QS World University Rankings, визнаний найпопулярнішим у світі джерелом порівняльних даних про успішність університетів.

Згідно з рейтингом, 11 вищих навчальних закладів України увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, повідомляє Міністерство освіти і науки України.



Першу позицію серед українських університетів у рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна. Він зайняв 541-550 позицію.



Також у рейтинг увійшли Харківський політехнічний інститут, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Львівська політехніка та інші.