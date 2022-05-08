11 російських снайперів взяла в полон СБУ

Снайперів, які завдавали удару по позиціях Збройних сил України, СБУ взяла в полон.
З початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих ДРГ та викрила 4 тисячі колаборантів.
Також на Харківщині взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції.
Про це повідомляє СБУ.
Крім того, у Хмельницькій області контррозвідка СБУ знешкодила ворожу ДРГ із трьох осіб, яка планувала диверсії у регіоні.
На Житомирщині СБУ затримала агента спецслужб рф, який збирав розвіддані про кількість та боєготовність літаків ЗСУ.
До того ж у Сумській області на співпраці з ворогом викрито голову однієї з міських рад, його заступника та місцевого депутата.
На Київщині затримали ще двох колаборантів, які сприяли "розквартируванню" агресорів та допомагали їм орієнтуватися на території Бучанського району.
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