06:39 07 липня Київ, Україна





В рамках міжнародного "Тижня білоруської культури" 11 липня в Києві пройде фестиваль "День білоруського мистецтва".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики в Телеграмі.



Фестиваль розпочнеться з презентації антології білоруської поетичної революції "БУМ-БАМ-ЛІТ" за участю перекладачів. Музична програма фестивалю складатиметься з трьох виступів білоруських артистів, які за останні роки переїхали до Києва. Shuma - група, що об'єднує етно, архаїчні білоруські наспіви і сучасні електронні жанри. Наступним буде грати дует білоруської співачки актриси і активістки Анастасії Шпаковської (Naka) з піаністом-віртуозом Костянтином Гарячим. Завершить фестиваль виступ групи RSP.



Також на території фестивалю можна буде подивитися виставку "Білорусь, що прокинулася" - 25 репортажних фотографій з протестів в серпні 2020-го.



Фестиваль буде проходити 11 липня на території Києво-Могилянської академії (вул. Волоська, 8). Початок о 17:00, вхід на захід - вільний.