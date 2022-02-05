108 випадків переслідування активістів зафіксовано в Україні у 2021 році

16:26 04 лютий Київ, Україна

Представники Центру прав людини ZMINA під час прес-конференції в Києві представили доповідь про переслідування активістів Україні. У документі йдеться про 108 відомих випадків, майже половина з яких зафіксовано у столиці.

За минулий 2021 рік в Україні задокументовано 108 випадків переслідування активістів. Правозахисники фіксують тривожну тенденцію: кількість випадків тиску на активістів не зменшується – у 2020 році таких інцидентів було 101, а у 2019 році” – 83.

Найчастіше переслідують активістів у Києві: майже половина всіх випадків за 2021 рік (50) сталася саме у столиці. Одеська, Харківська та Луганська область також стали лідерами за кількістю нападів – там сталося 10, 9 та 8 випадків відповідно. Така ситуація, за словами правозахисників, зберігається з минулих років.

Як і в минулі роки, у 2021 найчастіше переслідували тих активістів, які захищають права ЛГБТ (17 випадків), борються з корупцією (16) та захищають довкілля (11). Але цього разу протидія незаконному будівництву також стала найризикованішим видом активізму – 13 випадків минулого року”, – розповіла дослідниця Центру прав людини ZMINA Анастасія Москвичева.

Представники громадського сектору найчастіше стикаються із спробами залякування – 27 зафіксованих випадків. Їм також часто знищують чи ушкоджують майно (24), а діяльність активістів намагаються припинити фізичними нападами на них (20).

Як і раніше, зазначають правозахисники, у 2021 році постраждалі не завжди могли одразу добитися відкриття проваджень за своїми заявами, які поліція, всупереч законодавству, розглядала як звернення громадян, тому доводилося відкривати провадження через суд. Водночас, навіть у відкритих провадженнях активісти часто говорили про бездіяльність слідства або зволікання зі збиранням доказів.. Серед задокументованих насильницьких злочинів проти громадських діячів до суду передано дві справи, до інших ведеться слідство.

Як каже Москвичева, деякі громадські діячі зазнають системного переслідування, коли за відсутності ефективних розслідувань нападів та інших випадків тиску, ті набувають серійного характеру.

Це, зокрема, відбувається з київським активістом Миколою Виговським із жовтня 2021 року. Тоді він знайшов GPS-трекер на своєму автомобілі, а пізніше виявив усередині пристрій прослуховування. Активіст пов'язує інцидент або зі своєю активною участю в акції Марш за Київ , або з адвокатською діяльністю проти законопроекту , який, за його словами, перешкоджає реалізації авторських прав архітекторів та піде на користь несумлінним забудовникам.

Тоді Виговський подав заяву до СБУ через незаконне стеження та ймовірність замаху на активіста, але СБУ не відкрила провадження та передали справу до Нацполіції.

У грудні активіст знову зіткнувся з переслідуванням : невідомі пошкодили замок на дверцятах його автомобіля, а за кілька днів хтось заштовхав шматок пінопласту у свердловину вхідних дверей у його квартиру.. Останній випадок , за словами Виговського, стався невдовзі після розмови зі слідчим щодо його заяви за фактом виявлених у машині пристроїв, коли слідчий заявив, що не бачить підстав у відкритті провадження.

Системний тиск відчув і Валерій Харчук, активіст із Луганщини та керівник " Антикорупційного регіонального фронту ". Минулого року йому шість разів ушкоджували майно. П'ять разів знищували його автомобілі: деякі невідомі автомобілі обливали кислотою, деякі - підпалювали. Остання спроба зроблена у листопаді 2021 року. Крім того, у вересні невідомі облили фарбою двері квартири, де Харчук живе із сім'єю. Усі ці випадки активіст пов'язує зі своєю антикорупційною діяльністю.

Також Харчук розповів, що у липні на нього та ще одного активіста напав зі стільцем мер Рубіжного Сергій Хортов , коли вони прийшли до нього поговорити про закриття спеціалізованих шкіл для дітей.

“ Наша організація моніторить закупівлі та допомагає жителям міста Рубіжне у випадках, коли їхні права порушують місцеві органи самоврядування.. І це не подобається новій місцевій владі, яка скасувала прямі трансляції сесій, електронний документообіг, почали привласнювати бюджетні кошти та інше. Ми реагували на це та зверталися до відповідних органів, після чого невідомі почали псувати нам життя ” , – розповів Харчук і додав, що поліція розслідує ці випадки.

Деяких активістів переслідують роками. У Харкові ком'юніті-центр для ЛГБТ+ та їхній союзник " ПрайдХаб " систематично протягом минулих років ставав об'єктами нападів ультраправих: ті зривали правозахисні заходи, вибивали вікна, закидали димові шашки та розпорошували газові балончики під час дискусії у хабі.. А в серпні 2021 року невідомий хлопець зіпсував мурал на стіні " ПрайдХабу " і зробив агресивний напис.