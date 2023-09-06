100 тисяч споживачів без електрики через негоду в Україні - Міненерго

12:34 31 серпня Київ, Україна

Через несприятливі погодні умови у західних та центральних областях України залишаються без електрики близько 100 тисяч споживачів, як повідомило Міністерство енергетики країни у четвер, 31 серпня.



За даними відомства, на території країни продовжував рухатися потужний грозовий фронт із сильними поривами вітру. На момент повідомлення, електропостачання було порушено у 263 населених пунктах. Особливо порушено ситуацію на Львівщині, де у 152 населених пунктах залишилося без електрики понад 77 тисяч споживачів. Енергетики активно проводили ремонтні роботи у цьому регіоні.



Також через нещодавній обстріл з боку російських агресорів пошкоджено мережі в Покровському районі Дніпропетровської області. В результаті близько 200 споживачів у селищах, розташованих поряд з Нікополем, залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання розпочато з дозволу Державної служби з надзвичайних ситуацій.



Важливо зазначити, що також було пошкоджено повітряну лінію напругою 10 кВ поблизу Одеси через нещодавній обстріл. Однак ремонтні бригади завершили свою роботу, і електропостачання було відновлено у відповідному населеному пункті.



В цей час частина споживачів залишалася без електрики також в інших областях, таких як Донецька, Запорізька, Сумська, Херсонська, Харківська та Чернігівська. Ремонтні роботи здійснювалися там, де було забезпечено безпеку працівників.



Серед позитивних новин можна виділити відновлення кабельної мережі напругою 6 кВ у Херсоні, завдяки чому було відновлено електропостачання кількох багатоповерхівок у мікрорайоні Острів. Проте, все ще залишалися без світла близько 9,7 тисячі споживачів у цьому місті.



Крім того, після капітального ремонту було включено в експлуатацію енергоблок на одній із теплових електростанцій із потужністю 190 МВт. На цей момент ремонтні роботи завершилися на 24 енергоблоках теплової генерації, які загальною потужністю становлять понад 4,3 тисячі МВт, що становить понад 60% від загальної кількості енергоблоків даного типу.