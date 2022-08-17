Місія організації

15:00 27 травня Київ, Україна

Портал новин «Матриця української свободи» - результат копіткої роботи команди журналістів та редакторів, професіоналів своєї справи.

Ми вважаємо, що кожен має право на об'єктивну, достовірну і повну інформацію. Саме таку «чисту» інформацію ми намагаємося давати вам, нашим читачам. Команда новинного порталу «Матриця української свободи» абсолютно незалежна і працює виключно з власної ініціативи та на добровільні пожертвування меценатів. Ми не належимо олігархам, бізнесменам, політикам або іншим впливовим персонам України. Ніякої агітації, прихованої чи явної реклами, або маніпуляцій вашою свідомістю, шановні читачі, наші журналісти не допускають!

Наш девіз: «Свобода в правді і об'єктивності».

Нехай наш проект розвивається недостатньо швидко. Проте він незалежний, стабільний і чесний. В першу чергу, новинний портал «Матриця української свободи» чесний перед вами, наші дорогі читачі! Тому тисячі, вже навіть десятки тисяч людей, які вірять нам, цінують нашу працю і заходять щодня - дорогого коштують!

Віра у нас у всіх є. Це ВІРА в майбутнє України, наше з вами майбутнє! Ми хочемо і далі служити вам ПРАВДОЮ, дорогі наш читачі!

А з ВІРОЮ і ПРАВДОЮ ми непереможні!



Слава Україні!