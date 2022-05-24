"Дзвінок вбивці": Навальний провів телефонну розмову з ФСБшником

18:43 21 грудня Киев, Украина

На YouTube-каналі Олексія Навального з'явилося відео розмови з одним із співробітників Федеральної служби безпеки РФ, який імовірно причетний до отруєння російського опозиціонера.

"Я зателефонував одному зі своїх убивць і поговорив з ним. Одна з найдивовижніших розмов в моєму житті. Так дивно обговорювати власне вбивство з людиною, для якої це просто робота. Мій співрозмовник - військовий хімік з ФСБшної групи отруйників, який відповідає за зачистку слідів хімзброї після скоєння злочину", - заявив Навальний.





Навальний розповідає, що розмова тривала 45 хвилин, в ході якого Кудрявцев підтвердив, що літав до Омська за одягом опозиціонера, щоб очистити його від слідів "Новачка". За його словами, особливу увагу було приділено внутрішній стороні спідньої білизни, де нібито була отрута.



Співрозмовник Навального також заявив, що вважає операцію добре спланованою, а її невдачі списав на збіг обставин - швидку посадку літака в Омську і оперативні дії бригади швидкої допомоги. Як стверджує Навальний, 14 грудня, близько 6:30 ранку за московським часом, він зробив кілька дзвінків членам групи отруйників, в тому числі Костянтину Кудрявцеву, представившись помічником секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Далі він попросив прояснити деякі деталі операції.Навальний розповідає, що розмова тривала 45 хвилин, в ході якого Кудрявцев підтвердив, що літав до Омська за одягом опозиціонера, щоб очистити його від слідів "Новачка". За його словами, особливу увагу було приділено внутрішній стороні спідньої білизни, де нібито була отрута.Співрозмовник Навального також заявив, що вважає операцію добре спланованою, а її невдачі списав на збіг обставин - швидку посадку літака в Омську і оперативні дії бригади швидкої допомоги.

"Якщо б трохи довше, то ситуація, думаю, могла б піти по-іншому", - сказав голос в телефоні.

Він також згадав інших передбачуваних учасників операції.



У Кремлі відкидають всі звинувачення в причетності Москви до отруєння Навального і досі не завели кримінальну справу в зв'язку з тим, що сталося.



Президент Росії Володимир Путін на своїй щорічній великій пресконференції заявив, що ФСБ не труїли Навального, а все розслідування щодо його отруєння пов'язує з діяльністю західних спецслужб.

"Кому він потрібен-то? (Навальний) Якби хотіли (отруїти), довели б до кінця", - сказав Путін.

Він також заявив, що Навальний пов'язаний з іноземними спецслужбами, які працюють проти Росії.