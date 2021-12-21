Зірку серіалу "Секс у великому місті" звинуватили ще в одному зґвалтуванні

18:11 20 грудень Київ, Україна

Жінка на ім'я Ава звинуватила американського актора Кріса Нота у спробі зґвалтування. Вже троє жінок повідомили про ймовірне сексуальне насильство з боку зірки серіалу "Секс і місто".



Про це повідомляє The Daily Beast.



За словами Ави, 50-річний Нот намагався зґвалтувати її у 2010 році. Тоді вона працювала в ресторані на Манхеттені, куди чоловік завжди приходив, за словами дівчини, напідпитку. Під час розмови з 18-річною Авой той ніби завжди чіпав її, намагався посадити на коліна, кажучи, як любить канадських жінок, і притиснути до ерегованого статевого органу.



Випадок зі спробою зґвалтування стався, коли менеджер покликав Аву до кімнати, щоб виплатити заробітну плату. Коли дівчина отримала конверт і забирала пальто, світло вимкнулося і в кімнату зайшов Нот.



Далі, за словами Ави, актор притиснув її до столу, стягнув колготи та намагався зґвалтувати. Коли дівчина сказала, що має менструацію, то це, за її словами, не зупинило Нота: "Він не чув "ні", але почув мене, коли я сказала "не тут" і переконала його зустрітися в іншому місці".



Ава втекла та розповіла про випадок батькам, які зателефонували власнику закладу, який, за її словами, відмовився допомогти.

“Він сказав, що він. – Ред.) ніколи не зацікавиться кимось таким нікчемним, як я», – каже дівчина.

ЗМІ не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію у власника ресторану, адже він помер у 2015 році.



Раніше дві жінки звинуватили актора Кріса Нота у зґвалтуваннях. Імовірні потерпілі розповіли, що спогади про події, що відбулися з ними, почали повертатися після хвилі новин про нові ролі актора.



Звинувачення у сексуальному насильстві призвели до того, що алкогольна компанія Entertainment Arts Research, Inc. (EARI) відмовилася від угоди з Нотом, яка коштувала б йому 12 мільйонів доларів. Також від співпраці з ним відмовилася акторська агенція.



