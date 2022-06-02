Зірка балету Михайло Баришніков написав відкритий лист путіну

Артист балету, балетмейстер, актор Михайло Баришніков написав путіну відкритий лист через блокування в росії сайту проєкту "Справжня Росія", до співзасновників якого входить танцівник.

"Пан президент,



Ваші дворові з переляку наказали заблокувати наш вебсайт - сайт "Справжньої Росії". Їхній страх зрозумілий. Нам же він надає впевненості у своїй правоті.



Як і раніше, коли в моєму дитинстві ваші тонкошиї попередники мені, сину російського офіцера в Латвії, призначили роль окупанта, вона не прилипла. Я вивчив латиську мову, а з 26 років, назавжди відкинувши ролі, які призначають ваші вчителі, ось уже майже пів століття проживаю людиною вільного світу! І мене все ще називають росіянином. І російським письменником називають мого друга Бориса Акуніна, і російським економістом – Сергія Гурієва. Такі, як ми, принесли більше честі російському світу, ніж уся ваша неточна високоточна зброя.



Вашому російському світові — світові страху, світові, що спалює підручники української мови, не бувати, поки є ми, щеплені в дитинстві від цієї чуми. Нашому ж світові бути незважаючи на всі ваші блокування. Ми знаємо, як зберегти цінності нашого російського світу. А ваш світ, якщо не прокинеться, помре від своїх страхів.



Ви знаєте, чого ви боїтеся. Правильно робите. Ви знаєте, яка зброя б'є точно! - написав Баришніков.