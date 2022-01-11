Моторошне видовище: по всій Індії відбувається кремація померлих від коронавірусу

16:34 28 квітень Київ, Україна

Традиційне прощання з тілами померлих в Індії торкнулося і тих, хто помер від ускладнень коронавірусу. В Індії щодня проходить масова публічна кремація людей.

Про це повідомляє Sky News.



За минулу добу в країні зафіксували 362 757 нових випадків захворювання COVID-19. Загальна кількість хворих людей становить понад 17,9 мільйона.



За кількістю смертей від коронавірусу Індія займає четверте місце після США, Бразилії та Мексики. По всій країні горять похоронні вогнища. Померлих від коронавірусу кремують.