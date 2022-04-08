Журналісти рф нестимуть відповідальність за передрук чужих "фейків" про армію

19:28 06 квітня Київ, Україна

До держдуми рф внесено законопроєкт, який у разі прийняття дозволить генпрокуратурі відкликати реєстрацію ЗМІ. Авторами документа виступили члени комісії думи щодо протидії іноземному втручанню.



Відповідно до документа, генпрокуратура отримає право вимагати від роскомнагляду відкликати ліцензії у ЗМІ, які розповсюджують "фейки", пов'язані з діяльністю збройних сил, з обставинами, що "становлять загрозу життю та безпеці громадян", або створюють загрозу здоров'ю громадян або масового порушення громадського порядку.



Законопроєкт також наділяє прокуратуру правом забороняти роботу іноземних ЗМІ на території росії у відповідь на закриття російських ЗМІ за кордоном.



Крім цього, у документі пропонується покладати на журналістів відповідальність за передрук матеріалів інших ЗМІ, в яких міститься "недостовірна інформація" про використання російських збройних сил за кордоном. Наразі закон «Про ЗМІ» звільняє редакції від відповідальності за цитування чужих матеріалів.



Відповідно до чинного законодавства примусово припинити діяльність ЗМІ можна лише за рішенням суду, якщо він встановить, що видання неодноразово протягом року допускало зловживання свободою масової інформації.