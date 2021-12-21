Журналісти знайшли підтвердження масових убивств у М'янмі

16:04 20 грудень Київ, Україна

У липні поточного року в М'янмі солдати збройних сил країни скоїли серію масових вбивств. Журналістам вдалося дізнатися щонайменше про 40 убитих чоловіків.



Про це повідомляє ВВС.



Вбивства сталися у Центральній М'янмі, де посилилися бої між військовими та членами Народних сил оборони. Так, 11 свідків із поселення Кані розповіли журналістам, що солдати оточили людей, а потім відділили жінок з дітьми від чоловіків та розстріляли останніх.



Відеозаписи вбивств, збираних британською неурядовою організацією Myanmar Witness, і слова родичів жертв, що постраждали, свідчать, що більшість перед смертю зазнавали тортур.



Наймасовіше вбивство сталося у селі Інь. Там щонайменше 14 чоловіків пов'язали, побили та катували до смерті, а потім кинули тіла в яр.



У сусідньому селі Зі Бін Двін влітку виявили 12 понівечених тіл у неглибоких братських могилах, а тіло одного літнього чоловіка виявили прив'язаним до дерева неподалік.. Рідні впізнали у загиблому свого 60-річного родича, який не захотів тікати після приходу військових.



Заступник міністра інформації М'янми генерал За Мін Тун, з яким поспілкувалися журналісти, не заперечував можливості скоєння масових убивств військовими.

"Коли до нас ставляться як до ворогів, ми маємо право захищатися", - сказав він.

Рідні загиблих, з якими спілкувалися журналісти, запевняють, що вбиті ніколи не чинили опору військовим.



Нагадаємо, що військові захопили владу у М'янмі на початку цього року.. Жертвами перевороту стали щонайменше півтисячі людей. 38 людей, серед яких було двоє підлітків, убили 4 березня, а одним із найкривавіших днів протестів називали 27 березня – День збройних сил, коли військові вбили 91 людину, зокрема дітей.



У квітні ООН заявляла, що М'янма зіткнулася із можливістю Великої громадянської війни.