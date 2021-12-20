Журналіста "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика залишили під вартою у Білорусі

Фрілансера білоруської служби "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика не звільнили після адмінарешту, який тривав десять днів за звинуваченням у "дрібному хуліганстві".
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на інформацію рідних журналіста.
Термін адмінарешту минув, але Кузнечика залишили під вартою. 6 грудня Андрій Кузнечик був засуджений ще на 10 діб арешту та знову за «дрібне хуліганство».
Нагадаємо, що журналіста було затримано в Мінську 25 листопада 2021 року під час велосипедної прогулянки. Силовики провели вдома у журналіста обшук. Згодом чоловіка доправили до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна у Мінську.
Пізніше у телеграм-каналі білоруських силовиків ГУБОЗ з'явилося відео із затриманим фрілансером. На ньому той зізнається, що з 2008 року працює редактором Радіо Свобода та отримує $1200 зарплати. З 2020 року Кузнечик адмініструє телеграм-канал та чат видання. Також він каже, що нібито передав пароль від телеграм-каналу та повідомив про всіх, хто його адмініструє.
У червні 2020 року в Мінську затримали ще одного фрілансера-консультанта "Радіо Свобода" Ігоря Лосика, з того часу він перебуває за ґратами. Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі "стосовно представників влади та правоохоронців". Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, що тиск на свободу друку посилився після початку протестів незгодних із обранням Олександра Лукашенка президентом Білорусі у серпні 2020 року. Більшість демократичних країн не визнали результатів виборів.
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на інформацію рідних журналіста.
Термін адмінарешту минув, але Кузнечика залишили під вартою. 6 грудня Андрій Кузнечик був засуджений ще на 10 діб арешту та знову за «дрібне хуліганство».
Нагадаємо, що журналіста було затримано в Мінську 25 листопада 2021 року під час велосипедної прогулянки. Силовики провели вдома у журналіста обшук. Згодом чоловіка доправили до слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна у Мінську.
Пізніше у телеграм-каналі білоруських силовиків ГУБОЗ з'явилося відео із затриманим фрілансером. На ньому той зізнається, що з 2008 року працює редактором Радіо Свобода та отримує $1200 зарплати. З 2020 року Кузнечик адмініструє телеграм-канал та чат видання. Також він каже, що нібито передав пароль від телеграм-каналу та повідомив про всіх, хто його адмініструє.
У червні 2020 року в Мінську затримали ще одного фрілансера-консультанта "Радіо Свобода" Ігоря Лосика, з того часу він перебуває за ґратами. Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі "стосовно представників влади та правоохоронців". Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.
Нагадаємо, що тиск на свободу друку посилився після початку протестів незгодних із обранням Олександра Лукашенка президентом Білорусі у серпні 2020 року. Більшість демократичних країн не визнали результатів виборів.
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