Жозеп Боррель анонсував санкції проти Білорусі

08:47 11 травень Київ, Україна





Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Євросоюз готує четвертий раунд санкцій проти високопосадовців Білорусі, які можуть торкнутися пів сотні білоруських чиновників.Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.

"Ми обдумуємо майбутній пакет санкцій, який, сподіваюся, буде затверджений в найближчі тижні. Це буде новий пакет санкцій, який врахує все, що сталося в країні, включаючи те, як режим атакує білоруську громаду", - сказав Боррель.

За його словами, в Білорусі правлячий режим продовжує "придушувати і залякувати своїх громадян, сьогодні білоруське співтовариство стало мішенню цих дій".



За словами одного з дипломатів ЄС, нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде "значний пакет".