Жозеп Боррель анонсував санкції проти Білорусі

Євросоюз готує четвертий раунд санкцій проти високопосадовців Білорусі, які можуть торкнутися пів сотні білоруських чиновників.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.
Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ в Брюсселі.
За його словами, в Білорусі правлячий режим продовжує "придушувати і залякувати своїх громадян, сьогодні білоруське співтовариство стало мішенню цих дій".
За словами одного з дипломатів ЄС, нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде "значний пакет".
За словами одного з дипломатів ЄС, нові санкції включатимуть окремих осіб і це буде "значний пакет".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі