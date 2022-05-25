Тварини Південної Кореї отримають правовий статус

15:59 19 серпня Киев, Украина

Парламент Південної Кореї восени повинен схвалити поправки до цивільного кодексу, після прийняття яких тваринам буде надано правовий статус.

Про це сказав генеральний директор Міністерства юстиції Чоунг Дже Мін.



Поправка, яка все ще має бути схвалена парламентом у вересні, зробить Південну Корею однією з небагатьох країн, які визнають тварин як живих істот, з правом на захист, підвищений добробут і повагу до життя.



Поштовхом до внесення поправки стало те, що кількість випадків жорстокого поводження з тваринами збільшилася з 69 у 2010 році до 914 в 2019 році, а кількість власників домашніх тварин зросла до більш ніж 10 мільйонів.



Закон про захист тварин Південної Кореї свідчить, що будь-який, хто жорстоко поводиться з тваринами або проявляє жорстокість щодо них, може бути засуджений максимум до трьох років тюремного ув'язнення або штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів США. При цьому стандарти для прийняття рішення про покарання досить низькі, оскільки з тваринами поводяться як з об'єктами в рамках чинної правової системи.



За словами Чоунг Дже Міна, після отримання вихованцями правового статусу живих істот, у суддів і прокурорів з'явиться більше можливостей при винесенні вироку.



Також поправки прокладуть шлях для подальших заходів, таких як пакети страхування життя для тварин і зобов'язання рятувати і повідомляти про дорожньо-транспортні пригоди.