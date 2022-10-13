Мешканцю москви призначили 15 діб арешту за прослуховування української музики у своєму авто

12:32 13 жовтня Київ, Україна

Тверський районний суд москви призначив 15 діб арешту та 50 000 рублів штрафу багатодітному батькові Антону Усову.

Про це ОВД-Інфо повідомила його дружина.



Чоловіка визнали винним за статтями про непокору поліціянту (ст. 19.3 КпАП) та дискредитацію збройних сил росії (ст. 20.3.3 КпАП). Його затримали вдень 12 жовтня співробітники ДПС – приводом для цього стало те, що Усов слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі.



Чоловіка доставили до відділку поліції, де на нього склали два протоколи. Після суду його відправили відбувати арешт до спецприймача «Мневники».



При цьому Усов - батько-одинак. На його утриманні перебуває четверо дітей віком до 18 років. Дружина Усова перестала бути законним опікуном цих дітей.