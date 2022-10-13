Мешканцю москви призначили 15 діб арешту за прослуховування української музики у своєму авто

Тверський районний суд москви призначив 15 діб арешту та 50 000 рублів штрафу багатодітному батькові Антону Усову.
Про це ОВД-Інфо повідомила його дружина.
Чоловіка визнали винним за статтями про непокору поліціянту (ст. 19.3 КпАП) та дискредитацію збройних сил росії (ст. 20.3.3 КпАП). Його затримали вдень 12 жовтня співробітники ДПС – приводом для цього стало те, що Усов слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі.
Чоловіка доставили до відділку поліції, де на нього склали два протоколи. Після суду його відправили відбувати арешт до спецприймача «Мневники».
При цьому Усов - батько-одинак. На його утриманні перебуває четверо дітей віком до 18 років. Дружина Усова перестала бути законним опікуном цих дітей.
Чоловіка визнали винним за статтями про непокору поліціянту (ст. 19.3 КпАП) та дискредитацію збройних сил росії (ст. 20.3.3 КпАП). Його затримали вдень 12 жовтня співробітники ДПС – приводом для цього стало те, що Усов слухав українську музику, перебуваючи у своєму автомобілі.
Чоловіка доставили до відділку поліції, де на нього склали два протоколи. Після суду його відправили відбувати арешт до спецприймача «Мневники».
При цьому Усов - батько-одинак. На його утриманні перебуває четверо дітей віком до 18 років. Дружина Усова перестала бути законним опікуном цих дітей.
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