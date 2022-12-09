Жителям Німеччини надсилають фейкові листи від "генконсула України" - МЗС

11:07 09 грудня Київ, Україна

Листи з пропозицією за грошову винагороду приєднатися до іноземного легіону в Україні, які почали надходити громадянам Німеччини нібито від імені генерального консульства України у Дюссельдорфі, є фейковими. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці у п'ятницю, 9 грудня.

За його словами, на поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду приєднатися до іноземного легіону в Україні.

"Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала", - наголосив він.

Консули вже звернулися до німецької поліції для проведення розслідування, зазначив речник МЗС.

"Розглядаємо розсилку фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян", – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що українським дипломатам продовжують надходити погрози. Зокрема, він розповів про 31 випадок у 15 країнах. За його словами, конверти відправлені з однієї адреси – з автосалону Tesla у німецькому містечку Зіндельфінген.