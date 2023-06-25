Жителі Ростова-на-Дону масово скуповують продукти через появу "Вагнера"

19:42 24 червня Київ, Україна

За інформацією місцевих ЗМІ, жителі Ростова-на-Дону почали масово скуповувати продукти та воду у зв'язку з появою ПВК "Вагнер" у місті.



Полиці магазинів у різних районах Ростова вже спорожніли, і поповнення товарів зараз утруднене, як повідомили співробітники однієї з мережевих торгових точок.



Видання 1rnd отримало фотографії порожніх полиць, надіслані читачами з різних районів Ростова, що відображають ситуацію. Наприклад, вже до полудня значна частина крупи та хліба зникла з полиць магазинів.



При цьому влада Ростова запевнила, що немає жодних підстав для дефіциту продуктів, за винятком ажіотажного попиту, що виник.