Жителі Лівії влаштували мітинг проти недбальства влади

10:24 20 вересня Київ, Україна

На сході Лівії сотні людей вийшли на вулиці міста Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань від смертельної повені. Протестувальники висловлювали свій гнів та розчарування тим, як влада впоралася зі стихією, яка минулого тижня забрала життя тисяч людей та знищила цілі квартали.



Про це пише CNN.



Протестувальники зібралися біля мечеті Сахаба та вигукували гасла проти глави східного лівійського парламенту Агіли Салеха та інших офіційних осіб. Деякі вилізли на дах мечеті та розмахували прапорами та банерами.



Вони звинуватили місцеву владу в недбалості та корупції, а також вимагали притягнення до відповідальності винних та компенсації постраждалим від повені. Вони також закликали до національної єдності та примирення в країні, понад десять років розділеної війною та політичними потрясіннями.