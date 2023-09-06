Жителі Дагестану вийшли на протести через відсутність води у їхніх будинках - росЗМІ

У російському Дагестані сотні мешканців селища Караман-2 перекрили федеральну трасу, яка веде до столиці цієї республіки – Махачкали. Протестувальники вимагають відновити водопостачання своїх будинків, якого немає майже все літо.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що на трасі утворився великий затор, поліція протягом дня безуспішно намагалася переконати присутніх розійтися. На місце конфлікту виїхало керівництво УВС Махачкали та чиновники місцевої адміністрації.
Напередодні жителі Махачкали перекривали одну із вулиць міста через регулярні відключення світла. Комунальники пояснюють це аномальними погодними умовами та необхідністю вводити технологічні перерви, щоб уникнути порушень у роботі енергообладнання.
Про це повідомляють росЗМІ.
Зазначається, що на трасі утворився великий затор, поліція протягом дня безуспішно намагалася переконати присутніх розійтися. На місце конфлікту виїхало керівництво УВС Махачкали та чиновники місцевої адміністрації.
Напередодні жителі Махачкали перекривали одну із вулиць міста через регулярні відключення світла. Комунальники пояснюють це аномальними погодними умовами та необхідністю вводити технологічні перерви, щоб уникнути порушень у роботі енергообладнання.
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