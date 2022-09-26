Жителі Дагестану виходять на мітинги проти російської мобілізації

17:32 26 вересня Київ, Україна

У Дагестані в неділю люди перекривали шосе і голосно вигукували: "НІ ВІЙНІ". Силовики у спробах розігнати мітинг стріляли у повітря.

У Дагестані жителі великого села Ендірей під Хасавюртом, протестуючи проти масової, на їхню думку (а не часткової, як обіцяв президент Володимир Путін) мобілізації перекрили шосе Хасавюрт-Махачкала.



Декілька відео з цієї акції, на яких чути стрілянину, вдень у неділю швидко розлетілися по соцмережах. За словами очевидців, стріляли поліцейські у повітря; інформації щодо поранених немає.

Пізніше акція протесту – за участю насамперед жінок – розпочалася у Махачкалі.



Потім акція протесту на площі перед Ляльковим театром у центрі Махачкали розросла до кількох сотень людей і почалися затримання.



Як повідомляють російські ЗМІ, на допомогу поліції прибула розгвардія, і надвечір акція була придушена.



Близько 100 людей затримано.



Намагаючись заспокоїти населення, військовий комісар Дагестану Дайтбег Мустафаєв оголосив через місцеву філію російського телебачення, що закликати на українські фронти не будуть людей без військового досвіду і терміновиків, і що чутки, що поширилися в Дагестані, з цього регіону покличуть 13 тисяч людей, невірні.



Акція протесту - теж за участю насамперед жінок - пройшла в неділю та в іншому російському регіоні Північного Кавказу, Кабардино-Балкарії. На мітинг перед будинком уряду в Нальчику вийшли кілька десятків місцевих мешканок.