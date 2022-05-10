Жителі 150 міст Франції вийшли на акцію протесту через ковід-обмеження

10:44 07 серпня Київ, Україна

Сьогодні в 150 містах Франції проходять акції протестів щодо введених владою карантинних обмежень.
 
Про це пише ТАСС.

Минулого тижня парламент прийняв законопроєкт, який передбачає обов'язкову вакцинацію медичного персоналу і розширення використання санітарних перепусток.

Без санперепусток громадянам не можна буде відвідувати кафе та ресторани, великі супермаркети, концерти і спектаклі. Це викликало величезне невдоволення французів.

За літо у Франції це вже четверта масова акція протесту проти COVID-обмежень.