Жителі 150 міст Франції вийшли на акцію протесту через ковід-обмеження

10:44 07 серпня Київ, Україна

Сьогодні в 150 містах Франції проходять акції протестів щодо введених владою карантинних обмежень.

Про це пише ТАСС.



Минулого тижня парламент прийняв законопроєкт, який передбачає обов'язкову вакцинацію медичного персоналу і розширення використання санітарних перепусток.



Без санперепусток громадянам не можна буде відвідувати кафе та ресторани, великі супермаркети, концерти і спектаклі. Це викликало величезне невдоволення французів.



За літо у Франції це вже четверта масова акція протесту проти COVID-обмежень.