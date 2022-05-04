Жителів ФРН закликали зробити стратегічний запас їжі та предметів першої необхідності

12:06 03 травня Київ, Україна





За її словами, німцям слід бути готовими до різних ситуацій, які можуть статися на тлі воєнного конфлікту. Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер закликала мешканців країни зробити резервні запаси продуктів та предметів першої необхідності на 10 днів.За її словами, німцям слід бути готовими до різних ситуацій, які можуть статися на тлі воєнного конфлікту.

«Подумайте, наприклад, про кібератаки на критично важливу інфраструктуру. <…> Якщо електрика відключається на більш тривалий період або повсякденне життя якимось чином обмежене, то безперечно має сенс мати вдома аварійне джерело живлення», — сказала вона.

Фезер наголосила, що і державні заходи цивільної оборони мають включати не лише "технічні питання", а й "запаси продуктів, медикаментів та медичних матеріалів".

Міністр рекомендувала громадянам ознайомитися з інструкцією Федерального управління з цивільного захисту та стихійних лих, в якій наведено список товарів, необхідних на випадок екстреної ситуації. Відповідно до цього переліку, на 10 днів одній людині з їжі потрібно:

20 літрів води та інших напоїв;

4 кілограми овочів та бобових;

3,5 кілограма круп, хліба, макаронних виробів, рису та картоплі;

2,6 кілограма молока та молочних продуктів;

2,5 кілограма фруктів та горіхів;

1,5 кілограма м'яса, риби, яєць чи яєчного порошку;

357 грамів жирів та олій.

Крім цього потрібно мати засоби особистої гігієни, медикаменти, посуд та столові прилади, свічки, джерела живлення та батарейки, ліхтарик, паливо, похідні піч та туалет, радіо на батарейках, вогнегасник, ковдру або спальний мішок, змінні одяг та білизну, міцне взуття, консервний та кишеньковий ножі, документи.



На початку квітня ФРН почала відновлювати свої бомбосховища на випадок війни. Демонтаж старих бункерів зупинено, планується зміцнення підземних парковок, станцій метро та підвалів. Буде створено кризові запаси медичного обладнання, ліків, захисного одягу на випадок хімічної атаки.