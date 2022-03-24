Житель Петербурга розфарбував гаубиці Музею артилерії у кольори українського прапора. Його заарештували за вандалізм

08:19 24 березня Київ, Україна





Як повідомляє об'єднана пресслужба судів Петербурга, підозрюваний розфарбував з аерозольних балончиків у блакитний та жовтий кольори дві гаубиці Військово-історичного музею артилерії. Петроградський районний суд Петербурга заарештував до 16 квітня місцевого жителя, підозрюваного у вандалізмі за мотивами політичної та національної ненависті (частина 2 статті 214 КК, карається примусовими роботами або позбавленням волі на строк до трьох років).Як повідомляє об'єднана пресслужба судів Петербурга, підозрюваний розфарбував з аерозольних балончиків у блакитний та жовтий кольори дві гаубиці Військово-історичного музею артилерії.

За версією правоохоронних органів, тим самим він осквернив та зіпсував майно музею, діючи "за мотивами ідеологічної, політичної та національної ненависті до військовослужбовців, які здійснюють свій громадянський обов'язок у рамках так званої спецоперації з демілітаризації та денацифікації України".



Затриманого звуть Микола Воротнєв. Він публікував у соцмережах фото розфарбованої гаубиці з підписом «Зброя надто довго дивилася на захід».