Житель Франції спалив дружину прямо на вулиці

18:30 05 травень Київ, Україна

У французькому місті Мериньяк 31-річна жінка була жорстоко вбита своїм чоловіком прямо посеред вулиці, троє дітей залишилися сиротами.

Про це повідомляє видання Sud Ouest в середу, 5 травня.



Інцидент стався напередодні близько 18:10. Як повідомляється, спочатку чоловік підпалив будинок, де проживав з дружиною і їхніми трьома дітьми у віці від 3 до 11 років.

Жінці вдалося вибратися, але чоловік став переслідувати її на вулиці з гвинтівкою і вистрілив як мінімум двічі, після чого облив її рідиною з каністри і підпалив.



Після він намагався сховатися, але був заарештований.



Відзначається, що в червні минулого року чоловік був засуджений за домашнє насильство до 18 місяців тюремного ув'язнення.